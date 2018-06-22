Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, gündüz saatlerinde, Gediz-Kütahya Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Kütahya’dan Gediz istikametine giden, İlhami Ölçer yönetimindeki 26 TR 383 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü İlhami Ölçer ile aynı aileden Gülsen, Suna, Alican, Yılmaz ve Zeynep Sırma Ölçer yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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