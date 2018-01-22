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Kütahya'da otomobil şarampole uçtu: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 17:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da otomobilin şarampole uçması sonucu sürücü Mustafa Tepeoğlu ile yanında bulunan Gülçin Seber yaşamını yitirdi. Gece meydana geldiği sanılan kazanın, gün ağarınca fark edildiği ortaya çıktı.Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Gece meydana geldiği sanılan kazada Mustafa Tepeoğlu yönetiminde 26 TH 553 plakalı otomobil Yoncalı kavşağında şarampole uçtu. Taklalar atan otomobilden dışarı fırlayan sürücü Mustafa Tepeoğlu ile yanında oturan Gülçin Seber hayatını kaybetti. Tepeoğlu ve Seber'in cesetleri ile kaza yapan otomobili, sabah gün ağardığında yoldan geçen sürücüler görüp durumu jandarmaya bildirdi. Gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde Mustafa Tepeoğlu ve Gülçin Seber'in ölmüş olduğu belirlendi. Tepeoğlu ve Seber'in cenazeleri otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.KAZAYA BAKARKEN KAZA YAPTI: 2 YARALIKazayla ilgili soruşturma sürerken, yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü, ididaya göre kaza yerine bakarken önündeki otomobile çarptı. Kazada öndeki otomobilde bulunan bir kadın ile 3 aylık çocuğu hafif şekilde yaralandı. Anne ile çocuğu ambulansla hastaneye götürüldü.

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