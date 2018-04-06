Kütahya’da sahte para operasyonu

Kütahya’da, piyasaya sahte para sürmeye çalışan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi suçüstü yakalandı.

İzmir’den gelen bazı kişilerin piyasaya sahte para sürdüğü ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 35 DV 498 plakalı otomobili takibe aldı.

Şüphelilerin kullandığı otomobili Fatih Mahallesi’nde bulan ekipler, yakındaki bir pazaryerinde sahte parayla alışveriş yaptıkları sırada şüphelileri suçüstü yakaladı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada 11 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi, şüpheliler Okan Ç. (24) ile İbrahim Ç. (23) gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüphelilerin çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (EFE)