Kütahya’da şüpheli ölüm

Kütahya’da bir kişi, yol kenarında park halindeki otomobilinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya-Eskişehir karayolu yakınlarındaki belediyeye ait fuar alanında, park halindeki bir otomobilin ön koltuğunda bir kişinin hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.
Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, otomobildeki kişinin öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemede ölen kişinin Adem K. (26) olduğu tespit edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince daha önce uyuşturucu kullanmaktan dolayı şahıs hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
A.K.’nın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.(EFE)
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