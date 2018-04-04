Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul’dan uyuşturucu getirdikleri belirlenen şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.
Kütahya-Eskişehir Karayolu 2. OSB Kavşağı yakınlarında durdurulan otomobilde yapılan aramada, aracın tampon kısmına gizlenmiş 500 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Araçta bulunan G.K. (28) ile B.A. (33) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan Gökhan K, tutuklandı.
Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (EFE)
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