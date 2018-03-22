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Kütahya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 17:11 | Son Güncelleme

KÜTAHYA merkezli 3 ilde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA merkezli 3 ilde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuş yaptıkları ve uyuşturucu sattıkları öne sürülen kişilere yönelik Kütahya, Bursa ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 2'si travesti 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 25 gram metamfetamin ele geçirildi. S.S., K.M., M.G.Y., Y.G., R.D. ve İ.Ç. isimli şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Kütahya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 6 gözaltıKütahya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 6 gözaltıKütahya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 6 gözaltıKütahya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

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