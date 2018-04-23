HABER

Kütahya’da yangın: 1’i ağır 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 20:17 | Son Güncelleme

Kütahya’da bir apartman dairesinde çıkan yangında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, 75.

Kütahya’da bir apartman dairesinde çıkan yangında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi’nde Yakup Aydın’ın oğluyla yaşadığı 10 katlı binanın 7. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan ev sahibinin oğlu Hasan Aydın (42), komşuların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla evden çıkarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanıklar olduğu ve dumandan etkilendiği belirlenen Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, diğer dairelerde oturan ve dumandan etkilendikleri belirlenen 3 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından aynı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.
Ev sahibi Yakup Aydın, yangın sırasında hasta olan oğlu için ilaç almaya gittiğini, döndüğünde ise evinin yandığını gördüğünü söyledi.

İYİ Parti'li Çıray'dan Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında bomba sözlerİYİ Parti'li Çıray'dan Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında bomba sözler
CHP’li isimden çok konuşulacak kitapçık! CHP’li isimden çok konuşulacak kitapçık!
Önce tokalaştı sonra vurdu!Önce tokalaştı sonra vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
8 aylık hamile kadına sokak ortasında dehşeti yaşattı

8 aylık hamile kadına sokak ortasında dehşeti yaşattı

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.