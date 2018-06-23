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Kütahya'da yasa dışı bahise 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da çay ocağında yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kütahya'da yasa dışı bahise 4 tutuklama

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da çay ocağında yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı öne sürülen 2 ayrı çay ocağına eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen B.D., E.A., A.E., A.Ö., Ö.Y. ve M.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işyeri ve evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet fişek, yasa dışı bahisten elde edildiği belirtilen 7 bin TL para, 3 şişe bandrolsüz rakı, 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlana 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.D., E.A., Ö.Y. ve M.Ç. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi, A.E. ve A.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Kütahya'da yasa dışı bahise 4 tutuklamaKütahya'da yasa dışı bahise 4 tutuklamaKütahya'da yasa dışı bahise 4 tutuklamaKütahya'da yasa dışı bahise 4 tutuklama

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