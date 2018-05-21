Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, porselen fabrikasının bahçe duvarına çarpıp devrildi. Kazada, otobüsün sürücüsü öldü, 17 kişi de yaralandı.

Kaza bu sabah saat 06.30 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolunun 5'inci kilometresindeki Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü karşında meydana geldi. İstanbul'dan Kütahya'ya giden Süleyman Dönmez yönetimindeki 43 KT 666 plakalı, Kütahyalılar firmasına ait yolcu otobüsü, bir anda kontrolden çıkarak, porselen fabrikasının bahçe duvarına çarpıp devrildi. Yan yatan otobüsün sürücüsü Süleyman Dönmez olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 17 kişi ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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