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Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

Kütahya’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, kırmızı ışıklarda duran 43 FD 190 plakalı araca, 43 UC 037 plakalı araç arkadan çarparken, 43 BD 691 plakalı araçta 43 UC 037 plakalı araca çarptı.

Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, kırmızı ışıklarda duran 43 FD 190 plakalı araca, 43 UC 037 plakalı araç arkadan çarparken, 43 BD 691 plakalı araçta 43 UC 037 plakalı araca çarptı. Yolda hareket halinde bulunan bir ticari araçta duramayarak 43 BD 691 plakalı araca çarptı.
Zincirleme trafik kazasında 43 UC 037 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve ismi açıklanmayan 1 kişi yaralandı.
Yaralı şahıs, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobiller, yolun ortasından itfaiye ve vatandaşlar tarafından kenara çekildi. (MS-EFE)

Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

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