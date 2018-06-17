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Kütahya'daki kazada ölen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 17:56 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesi yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında ölen aynı aileden 4 kişi, gözyaşları içinde yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

Oğuzhan KILIÇ/ALTINTAŞ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesi yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında ölen aynı aileden 4 kişi, gözyaşları içinde yan yana kazılan mezarlara defnedildi. Kaza, dün Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 50'nci kilometresindeki Altıntaş ilçesi Özsu Çiftliği önünde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapmak isteyen Osman Mercan yönetimindeki 35 BKZ 43 plakalı otomobile, Ahmet Uygar yönetimindeki 43 SN 666 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tarlaya savrulan 35 BKZ 43 plakalı otomobildeki Ahmet Mercan (55), eşi Ümmü (49), gelini Canan (25) ve torunu Ümmühan Mercan (6) olay yerinde öldü. Yaralanan otomobil sürücüsü Osman Mercan (27) ve Nehir Mercan (5) ile 43 SN 666 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Uygar (43) ve eşi Hacer Uygar (43), ambulanslarla Kütahya ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölenlerin cenazeleri, bugün morgdan alınarak Altıntaş ilçesine bağlı Beşkarış köyüne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Ahmet, Ümmü, Canan ve Ümmühan Mercan'ın cenazeleri, gözyaşları içerisinde köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

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