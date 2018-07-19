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Kütahya'daki silahlı kavgayla ilgili iki kardeş tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 17:38 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan Hüseyin Yılmaz ve kardeşi Arif Yılmaz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan Hüseyin Yılmaz ve kardeşi Arif Yılmaz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Salı günü Fuat Paşa Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi girişinde meydana gelen olayda, cezaevinden izinli çıktıkları öğrenilen Arif Dönmez ile Kazım Candan, galericilik yapan Hüseyin Yılmaz ve Arif Yılmaz kardeşlerin işyerinin önüne gelmiş ve burada çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Olayda otomobilden inen Arif Dönmez ile araç içinde kalan Kamil Candan yüzüne ve göğsüne isabet eden saçmalarla yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayın ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın şüphelileri Hüseyin Yılmaz ve kardeşi Arif Yılmaz’ı suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Yılmaz ve kardeşi Arif Yılmaz mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi cezaevine gönderildi. Olayda yaralanan cezaevi firarisi ve 6 ayrı suçtan aranan Kamil Candan'ın DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ettiği, diğer yaralı Arif Dönmez'in ise aynı hastaneden Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

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