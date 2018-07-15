Kutlamalarda kullanılan top mermisi patladı: 4 çocuk yaralı

Oğuzhan KILIÇ- Tuna İŞLEYEN /TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'da çocukların bulduktan sonra götürdükleri okul bahçesinde kurcaladıkları kutlamalarda kullanılan top mermisi infilak etti. Patlamada bir çocuğu sol eli bileğinden koparken, diğer çocuklar da çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay Hanımçeşme Mahallesi'ndeki Arslanbey İlkokulu bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Enes Nalsız (16), Ömer Faruk Dinç (16) Hakan Yücel (13) ve Himmet Gülmez (9) adlı çocuklar İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde kutlamalarda atıldığı belirlen bir top mermisi bulup Arslanbey İlkokulu bahçesine getirdi. Çocuklar, burada top mermisini yere vurarak açmaya çalıştı. Çocuklar, Yere dökülen barutu da yakmak isterken patlama meydana geldi. Patlamada Enes Nalsız'ın sol eli bileğinden koptu, diğer çocuklar da çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enes Nalsız acil serviste yapılan müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı
ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması
Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!
İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor
ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama
İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum