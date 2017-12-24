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Kuyruğun sonu görünmüyor! Hafta sonu akın ettiler

YAŞAM HABERLERİ | 24.12.2017 16:31 | Son Güncelleme 9 saat önce

Hafta sonu tatili nedeniyle Uludağ'a akın eden tatilciler, dağ yolundaki yoğun kar nedeniyle teleferiğe akın etti. 20 dakikalık dağ yolculuğunu modern kabinlerde dağ manzarası izleyerek geçirmek isteyen yüzlerce kişi, teleferik önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Kuyruğun sonu görünmüyor! Hafta sonu akın ettiler

Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ sezona hızlı başladı. Son 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Uludağ hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Karın tadını çıkarmak ve kayak yapmak isteyen vatandaşlar teleferiğe akın etti.

Son iki gündür yaşanan şiddetli fırtına ve tipi yüzünden dağ yolunun kapanmasından endişe eden tatilciler araçlarını şehir merkezindeki otoparklara bırakıp dağa teleferik ile çıkmayı tercih edince gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşandı. Metrelerce kuyruğun oluştuğu teleferik istasyonlarında tatilcilerin dışarıya taştığı görüldü.

"BİN KİŞİ OLSA BİLE YİNE GİDERİZ"

Kuyrukta bekleyen vatandaşlar, "Yaklaşık 20 dakikadır sıradayız. Hafta sonu yoğunluğu var. Hafta içi de gelemiyoruz ama bu güzelliğe değer. 15 tatilde daha güzel oluyor bin kişi olsa bile yine gideriz" dedi.

Bursa Teleferik İşletme Müdürü Erdal Ey ise, "Tesisimiz dünyanın en uzun tek halatlı teleferiğidir. Uludağ'da karın yağması ile birlikte, şu anda Uludağ'da 70 santimetre kar var. Teferrüç'ten Uludağ'a çıkmak sadece 22 dakika, fiyatlarımız da çok uygun. Ulaşımımızda bu yüzden bu kadar yoğunluk var" dedi.

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Tatil Uludağ hafta sonu kış tatili
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
bana 5 dk mesafede ama en son 10 15 sene once gittim. neyine akin ediyorlar anlamadim. paranizla rezil oluyorsunuz saatlerce kuyruk sirasinda.
keyif o sen anlayamazsin :)
@exellance_1986 bundan daha kral yorum olamazdı. vallahi en güzelini dedin bilader.
bu ülkede fakirlik olduğuna inanmıyorum
Zengin ülkemiyiz yoksa ben mi farklı ülkede yaşıyorum anlamadım gitti. ucuz dediği telefirikle çıkış bir kişi 35-40 lira. Fiyatlara tepki göstereceğimize düştüğümüz durumlara bak.
Ben bu milleti anlıyamadım. Dağda ne var anlamadım. Otur evinde sıcacık, hiç olmadı o teleferikten de kazık da yeme.
Uzun Zamandan Beri Para Yok Kelimesine Olan İnancım Kemalin İktidar Olma Olasılığı İnancı İle Eş Değere Sahip, Bundan Böyle Para Yok Açız Diyen İnsanlar Ekranda Gördüğüm Sirk Cambazlarından İbaretdir, Zira Parası Olmayan Aç Olduğunuda Parasız Olduğunuda Belli Etmez, Bu Kimisi İçin Utançtır Kimisi İçin Amaç..
Teleferiği kullananların %90ı araplar.Herkes arapça konuşuyor.Orda çalışanların çoğu şakır şakır arapça konuşuyor.Türk olduğunu anladıklarinda yüzüne bile bakmıyorlar.Anlayacağınız oranın keyfini araplar çıkarıyor.
@sevgi35yas tespit gibi tespit
parası bol olanın aklı az çalışır zaten
@lovegod21 yani
kimse ben fakirim demesin bu ülkede arkadaş . bu arada uludağa parasıyla rezil olmaya giden arkadaşlar oturun mis gibi evinizde (:
herkes bır hevestır gıdıyor ıste anlamsız bir yogunluk evınde otur kestane pisır ve ye
Kardeşim türk insanı açız diyo ağlıyo asgari ücretliler emekliler hiç boşuna ağlamasın devlete sövüyolar uludağdan çıkmıyolar devlet uyanık olsun ve emekli asgari ücretli maaşlarını düşürsün
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