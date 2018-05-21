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Kuyucak'taki yangında 25 hektarlık alan zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 16:57 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinin kırsal Karapınar Mahallesi'ndeki kızılçam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangında, 25 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuyucak ilçesinin kırsal Karapınar Mahallesi'ndeki kızılçam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangında, 25 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Kuyucak'ın kırsal Karapınar Mahallesi'nin Karıncalı Dağı Kurudere mevkiindeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede söndürme çalışması başlattı. Muğla'dan 2, İzmir'den ise 1 helikopter ve 1 uçak ile 31 yangın söndürme arazözü, 15 su tankeri, 120 orman söndürme işçisi ve 15 teknik elemanın karadan müdahale ettiği yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdüğü, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaca, "Yangında 25 hektar çam ormanı ve tarımsal alan zeytinlik yanarak zarar gördü. Jandarma ekipleri yangın ile ilgili olarak soruşturma ve çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

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