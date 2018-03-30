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Kuyucak’tan çalınan traktör, Bozdoğan’da bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 10:41 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuyucak ilçesinden çalınan traktör, Bozdoğan’da bulunarak sahibine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, Kuyucak ilçe merkezinde H.C’ye ait 2009 model traktör ve römorku kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Kuyucak’tan çalınan traktör, Bozdoğan’da bulundu

Aydın’ın Kuyucak ilçesinden çalınan traktör, Bozdoğan’da bulunarak sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuyucak ilçe merkezinde H.C’ye ait 2009 model traktör ve römorku kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Traktör sahibi H.C. tarafından yapılan ihbar üzerine Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kuyucak İlçe merkezinde H. C. ye ait 2009 model traktör ve römorku daha önce H.C’nin yanında işçi olarak çalışan ve silahla tehditten suç kaydı bulunan A. Ş. ve G. D. isimli şüphelilerin çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları traktörü Bozdoğan’ın Yazıket Mahallesine getirdikleri, traktörün römorkunu G. D. isimli şüphelinin yurt dışında yaşayan amcasının deposuna bıraktıkları, traktörü ise mahallenin 5 kilometre dışında zeytinlik arazi içerisine sakladıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından traktör ve römork bulanarak sahibine teslim edildi. Traktör sahibi H.C kısa süre zarfında traktörünü bulan Jandarma ekiplerine teşekkür etti.
İki şüpheli gözaltına alınarak Kuyucak İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Kuyucak’tan çalınan traktör, Bozdoğan’da bulundu

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