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Kuyumcuda silahlı soygun

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 23:12 | Son Güncelleme

KONYA'da yüzü kar maskeli bir gaspçı, elinde tabancayla girdiği kuyumcudan 50'ye yakın altın bileziği alıp kaçtı.

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA'da yüzü kar maskeli bir gaspçı, elinde tabancayla girdiği kuyumcudan 50'ye yakın altın bileziği alıp kaçtı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi'nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli bir gaspçı, elinde tabancayla, Menderes Koçak'a ait kuyumcuya girdi. Bu sırada iş yerinde bulunan Menderes Koçak'ın eşi Fatma Koçak'a silahını doğrultan gaspçı, çantasına 50'ye yakın altın bileziği doldurup kaçtı. Gaspçının kaçtığını gören çevredekiler de peşine düştü. Bir süre süren kovalamacanın ardından soyguncu izini kaybettirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, soyguncuyu aradı ancak izine rastlanılmadı.

Gaspçının peşinden koşan iş yeri sahibinin arkadaşı Hikmet Akbaş, ''İçeride birilerini gördüm. Tezgâhtan altınları çıkartıyordu. Müşteri sanmıştım. Ben arabayı park edip, çay içmeye gelecektim. Dışarı elinde çantayla çıktı. O sırada Menderes'in eşi de peşinden çıkınca durumu fark edip peşinden kovaladım, yakalayamadım'' dedi.

Polis, kaçan soyguncunun kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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