HABER

Kuyumcuda silahlı soygun güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 12:25 | Son Güncelleme

KONYA'da yüzü kar maskeli soyguncu, elinde tabancayla girdiği kuyumcudan yaklaşık 100 bin lira değerinde bilezik, künye ve kolye alıp kaçtı.

Kuyumcuda silahlı soygun güvenlik kamerasında

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA'da yüzü kar maskeli soyguncu, elinde tabancayla girdiği kuyumcudan yaklaşık 100 bin lira değerinde bilezik, künye ve kolye alıp kaçtı. Soygun anı, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi'nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli bir gaspçı, elinde tabancayla, Menderes Koçak'a ait kuyumcuya girdi. Bu sırada iş yerinde bulunan Menderes Koçak'ın eşi Fatma Koçak'a silahını doğrultan gaspçı, çantasına yaklaşık 100 bin lira değerinde 50'ye yakın altın bilezik, kolye ve künye doldurtarak kaçtı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.
Gaspçının kaçtığını gören çevredekiler de peşine düştü. Bir süre süren kovalamacanın ardından soyguncu izini kaybettirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, soyguncuyu aradı ancak izine rastlanılmadı.
Yapılan çalışma sonucu kar maskesi ile mont, bölgedeki bir çöp konteynerinde bulundu. Çalınan altınların sigorta poliçesinin olmadığı öğrenildi. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

​FOTOĞRAFLI

Kuyumcuda silahlı soygun güvenlik kamerasındaKuyumcuda silahlı soygun güvenlik kamerasındaKuyumcuda silahlı soygun güvenlik kamerasındaKuyumcuda silahlı soygun güvenlik kamerasında

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Saadet zinciri kurana kötü haber

Saadet zinciri kurana kötü haber

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti

Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti

İnek aşağıda, itfaiye ekipleri yukarıda zor anlar yaşadı

İnek aşağıda, itfaiye ekipleri yukarıda zor anlar yaşadı

Adıyaman'da terör propagandasına 3 tutuklama

Adıyaman'da terör propagandasına 3 tutuklama

Adıyaman'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' için JÖH sevkiyatı

Adıyaman'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' için JÖH sevkiyatı

Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Urla açıklarında 50 kaçak yakalandı

Urla açıklarında 50 kaçak yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.