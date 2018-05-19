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Kuyumcudaki silahlı soygun kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 14:10 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te kar maskesi 3 kişi, girdikleri kuyumcuda, silah zoruyla işyeri sahibi ve çalışanını etkisiz hale getirip 1 kilo 235 gram altın, 2 bin 999 dolar ve 4 bin 350 lirayı çaldı.

Kuyumcudaki silahlı soygun kamerada

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te kar maskesi 3 kişi, girdikleri kuyumcuda, silah zoruyla işyeri sahibi ve çalışanını etkisiz hale getirip 1 kilo 235 gram altın, 2 bin 999 dolar ve 4 bin 350 lirayı çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan toplam 250 bin liralık soygunu gerçekleştiren şüpheliler, kısa sürede yakalandı.
Üniversite Bulvarı'nda dün, bir kuyumcu dükkanına giren kar maskeli 3 kişi, yabancı uyruklu işyeri sahibi N.W. ile çalışanı N.A.'ya silah doğrultup tezgahta ve raflarda bulunan 1 kilo 235 gram altın, 2 bin 999 dolar ve 4 bin 350 lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş yeri sahibi ve çalışanının ifadesine başvurup, güvenlik kamerası görüntülerini incemeye aldı. Şüphelilerin kullandığı aracın plakasının sahte olduğu belirlendi. PTS geçişlerinin detaylı incelenmesiyle aracın plakasının 44 EJ 138 olduğunu saptayan ekipler, kimliklerini belirlediği E.İ., C.G. ve E.İ.'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise kuyumcudan çaldıkları 1 kilo 235 gram altın, 2 bin 999 dolar, 4 bin 350 lira ile olayda kullandıkları 2 tabanca, 13 kurşun, 3 kar maskesi, 6 eldiven ve elektroşok cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.
2 DAKİKA 50 SANİYEDE SOYGUN
Soygun anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 2 dakika 50 saniye süren soygunda kar maskeli şüphelilerden ikisi işyeri sahibi ve çalışanına tabanca doğrulturken, diğerinin ise altın ve paraları çöp poşetine doldurduğu görüldü. Görüntülerde ayrıca şüphelilerin, vitrin önünde duran işyeri çalışanı N.A.'yı, yere yatırdıkları da yer aldı..

FOTOĞRAFLI

Kuyumcudaki silahlı soygun kameradaKuyumcudaki silahlı soygun kameradaKuyumcudaki silahlı soygun kameradaKuyumcudaki silahlı soygun kamerada

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