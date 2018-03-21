Kuyumcudan altın çalan anne ve 2 oğlu yakalandı

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta bir kuyumcudan el çabukluğuyla altın bilezik çaldıkları iddia edilen anne ve 2 oğlu, polis ekipleri tarafından kent çıkışında yakalandı. Şüpheli anne ve 2 oğlu tutuklandı.

Muş'ta geçen 16 Mart'ta bir iş hanındaki kuyumcuya giren N.G. ile oğlu T.G. altınları iclemeye başladı. T.G. eline aldığı bilezikleri incelerken, anne N.G. de kuyumcuyu sohbet ederek oyaladı. Bu sırada altın bileziklerden birini el çabukluğuyla cebine koyan T.G. ve annesi daha sonra iş yeri sahibi ile hiçbirşey olmamış gibi vedalaşıp dükkândan ayrıldı. T.G. ve annesi dışarıda kendilerini bekleyen kardeşi Y.G. ile birlikte araca binip kaçtı. Altınların eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi güvenlik kamerasını inceleyince hırsızlığı belirleyip, durumu polise bildirdi.

Bir araca binerek kaçtıkları tespit edilen anne ve 2 oğlu, aynı gün, polis ekipleri tarafından Muş il çıkışında yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada çok sayıda altın ziynet eşyası ve bir miktar para ele geçirildi. Anne ve iki oğlunun hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden T.G.'nin 12 ilde toplam 25 ayrı hırsızlık suçundan firari olarak arandığı belirlendi. Mahkemeye çıkarılan anne N.G. ve oğulları T.G. ile Y.G. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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