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Kuyumculara sahte altın satanlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 13:58 | Son Güncelleme

Şehir dışından getirdikleri sahte altınları Bursa’da kuyumculara satan iki kişi polisin dikkati sayesinde yakalandı.İnegöl ilçesinde arabalarında sahte altınla gezen ve otelde konaklayan B.T.

Kuyumculara sahte altın satanlar yakalandı

Şehir dışından getirdikleri sahte altınları Bursa’da kuyumculara satan iki kişi polisin dikkati sayesinde yakalandı.
İnegöl ilçesinde arabalarında sahte altınla gezen ve otelde konaklayan B.T. ile yanındaki arkadaşını sergiledikleri şüpheli hareketler ele verdi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları GBT sorgulamasında, B.T. ve arkadaşının daha önce 5 şehirde dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Şahısları takibe alan ekipler, Bursa’ya gelmek üzere yola çıkan şüphelilerle ilgili Asayiş Şube Büro Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri söz konusu aracı ve şahısları izlemeye aldı. B.T.’nin kullandığı araç Mustafakemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durduruldu. Araçta arama yapan ekipler sahte olduğu tespit edilen çok sayıda bilezik buldu.
B.T.’nin daha önce farklı tarihlerde Bursa’da kuyumculuk yapan M.A.A, E.B, H.K, V.S. ve E.D’ye toplam 26 bin 50 liralık sahte altın sattığı tespit edildi. İfadelerinin ardından adliyeye çıkarılan şahıslar tutuklandı.

Kuyumculara sahte altın satanlar yakalandı

Kuyumculara sahte altın satanlar yakalandı

Kuyumculara sahte altın satanlar yakalandı

Kuyumculara sahte altın satanlar yakalandı

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