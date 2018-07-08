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Kuyumcunun sopalarla dövülüp gasp edildiği anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 15:23 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta  bir kuyumcunun dövülerek gasp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta bir kuyumcunun dövülerek gasp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay önceki gün Esenyurt'ta meydana geldi. Sabah 09.00 sıralarında evinden çıkarak kuyumcu dükkanına giden Suat Şahin'e arkadan yaklaşan gaspçı sopalarla saldırdı. Kuyumcunun elindeki çantayı almayı başaramayınca yolun karşısından gelen diğer gaspçı devreye girdi. 2 gaspçı Şahin'i dövdükten sonra içinde 5 bin lira olan çantayı alarak kaçtı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde Şahin'i takip eden gaspçı durdurduktan sonra sopalarla saldırıyor. Şahin'in çantasını alamayınca diğer taraftan gelen gaspçı da devreye giriyor.2 gaspçı sopalarla dövdükleri Şahin'in çantasını alarak kaçıyor. Gaspçıların peşinden koşan Şahin başarılı olamayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis inceleme başlatırken gaspçıları yakalamak için çalışma devam ediyor.

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