Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Çaycuma ve Perşembe beldesinde, bazı kişilerin kuyumculara sahte altın satmaya çalıştığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi Perşembe beldesindeki bir kuyumcuya sahte altınları satmak isterken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Kadir E. (54), İbrahim A. (28), ve Dilek A. (48) jandarma karakoluna götürüldü.

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