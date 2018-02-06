Kuyumcuya sahte bilezik satan genç kız yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da kuyumcu dükkânına giren Ö.G. (25), 35 gram ağırlığındaki sahte bileziği 4 bin 300 liraya sattı. Dolandırıldığını anlayan kuyumcu Murat Yıldırım'ın şikayeti üzerine Ö.G. yakalanıp, gözaltına alındı. Olay, dün saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Murat Yıldırım'ın kuyumcu dükkânına gelen Ö.G., "Nişanlımdan ayrıldım, o yüzden bileziğimi satmak istiyorum" dedi. Yıldırım, bileziği alarak inceledi. Yıldırım, 35 gram ağırlığındaki bilezik için Ö.G.'ye 4 bin 300 lira ödedi. Parayı alan Ö.G., ardından ayrıldı. Bir süre sonra bileziği satmak için toptancıya götüren Yıldırım, toptancının altının sahte olduğunu söylemesiyle şoke oldu. Yıldırım'ın durumu bildirmesi üzerine harekete geçen polis, kuyumcudaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ö.G'nin pazarlık esnasında saklamak amacıyla sürekli yüzünü siler gibi yaptığı görüntülere yansıdı. Yapılan araştırma sonucunda bileziği satan Ö.G., kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan Ö.G., adliyeye sevk edildi.
RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı
HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
Rusya: "Türkiye, pilotun cenazesini almamıza yardım etti"
Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor
Hastanede dehşet! Öz kızını boğarak öldürmeye çalıştı!
PTT Messenger Android İOS ve bilgisayarlar için geliyor
Vatandaş sokakta görür görmez donup kaldı!
Siz bir de annesini görün
MHP lideri Bahçeli: 'Gerekirse ben de bozkurt gibi Afrin'e giderim'
Dünyanın en küçük seri katili 3 can almış!
Okuyucu Yorumları 0 yorum