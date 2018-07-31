Kuyuya düşen kedi için seferber olundu

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)- AKSARAY'da bahçedeki 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kedi Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Laleli Mahallesi 4497 Sokaktaki Ramazan Yılmaz'a (60) ait evin bahçesinde meydana geldi. Yılmaz ailesi, dibinde su bulunan kuyudan kedi sesi duydu. Kediye kurtarmak istedi; ancak başarılı olamayınca AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri yavru kedinin kafasının vana ve toprak arasında sıkıştığını belirledi. İlk olarak kuyuya hava takviyesi yapılarak oksijen seviyesi yükseltildi. Ardından çubuklu özel aparatla kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yavru kedinin veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten belediye barınağına teslim edileceği belirtildi.
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