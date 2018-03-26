Kuyuya düşen koyunu ekipler kurtardı

Niğde’de 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Bor ilçrsi Bağdüzü Mahallesinde Kadir A.’nın koyunu 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Durumu farkeden koyunun sahibi Kadir A. Bor Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen Bor Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri kuyuya düşen koyunu halatlarla kurtardı. Su kuyusundan çıkarılan koyun sahibine teslim edildi.
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