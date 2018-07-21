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Kuyuya düşen yavru köpeği, AFAD kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 21:23 | Son Güncelleme

AKSARAY'ın Eskil ilçesindeki bir yayla da 7 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru köpeği, AFAD ekipleri yarım saat süren çalışmayla kurtardı.

Hasan BÖLÜKBAŞ/ESKİL,(Aksaray)(DHA) - AKSARAY'ın Eskil ilçesindeki bir yayla da 7 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru köpeği, AFAD ekipleri yarım saat süren çalışmayla kurtardı.

Eskil ilçesi Kaputaş Yaylası'nda 7 metrelik dar kuyudan köpek sesi geldiğini duyan İbrahim Yaya, kuyudaki yavru köpeği kurtarmaya çalıştı. Yayla evinin sahibi İbrahim Yaya, köpeği kurtaramayacağını anlayınca 112'yi arayarak yardım istedi. Yaylaya gelen AFAD görevlileri, yarım saat süren çalışmayla yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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