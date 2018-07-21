Kuyuya düşen yavru köpeği, AFAD kurtardı

Hasan BÖLÜKBAŞ/ESKİL,(Aksaray)(DHA) - AKSARAY'ın Eskil ilçesindeki bir yayla da 7 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru köpeği, AFAD ekipleri yarım saat süren çalışmayla kurtardı.
Eskil ilçesi Kaputaş Yaylası'nda 7 metrelik dar kuyudan köpek sesi geldiğini duyan İbrahim Yaya, kuyudaki yavru köpeği kurtarmaya çalıştı. Yayla evinin sahibi İbrahim Yaya, köpeği kurtaramayacağını anlayınca 112'yi arayarak yardım istedi. Yaylaya gelen AFAD görevlileri, yarım saat süren çalışmayla yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk
Trabzon'da fuhuş ihbarını alan polisler düğmeye bastı! 15 kadın gözaltına alındı!
İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi
Erkek arkadaşını öldüren Kenya güzeli Ruth Kamande idam cezasına çarptırıldı!
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması
Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
Okuyucu Yorumları 0 yorum