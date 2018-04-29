Kuyuya inen genç hayatını kaybetti

MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Gülnar ilçesinde, indiği kuyudaki karbon gazının etkisiyle bayılıp suya düşen Mustafa Ak (23), boğularak hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Konur Mahallesi'nde meydana geldi. Dün saat 18.30 sıralarında tarlasını sulayan yapan Mustafa Ak, derinliği 15 metre olan taş örmeli su kuyusuna sulama yaptığı motopompun parçasını düşürdü. Parçayı çıkarmak için kuyuya emniyetsiz şekilde giren Ak, aşırı karbon gazı etkisiyle bilincini kaybederek suya düşüp boğuldu.
Yakınlarının durumu fark edip yardım istediği polis, kuyunun dar olması ve yoğun kimyasal gaz olması nediniyle AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden AFAD görevlileri, iş makineleri de kullanarak uzun uğraşlar sonucu saat 01.30 sıralarında gencin cesedine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle çıkarılan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp'a gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!
Arkadaşlarıyla buluşmadan dönünce hayatının şokunu yaşadı!
İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum