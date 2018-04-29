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Kuyuya inen genç hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, indiği kuyudaki karbon gazının etkisiyle bayılıp suya düşen Mustafa Ak (23), boğularak hayatını kaybetti.

Kuyuya inen genç hayatını kaybetti

MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Gülnar ilçesinde, indiği kuyudaki karbon gazının etkisiyle bayılıp suya düşen Mustafa Ak (23), boğularak hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Konur Mahallesi'nde meydana geldi. Dün saat 18.30 sıralarında tarlasını sulayan yapan Mustafa Ak, derinliği 15 metre olan taş örmeli su kuyusuna sulama yaptığı motopompun parçasını düşürdü. Parçayı çıkarmak için kuyuya emniyetsiz şekilde giren Ak, aşırı karbon gazı etkisiyle bilincini kaybederek suya düşüp boğuldu.
Yakınlarının durumu fark edip yardım istediği polis, kuyunun dar olması ve yoğun kimyasal gaz olması nediniyle AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden AFAD görevlileri, iş makineleri de kullanarak uzun uğraşlar sonucu saat 01.30 sıralarında gencin cesedine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle çıkarılan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp'a gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kuyuya inen genç hayatını kaybetti

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