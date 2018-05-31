Kuzenini dövdü, bıçakladı, sonra da tabancayla öldürdü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Veli Atılgan, kendisi gibi çiftçilik yapan amcasının oğlu Ertan Atılgan'ı (48) önce dövdü, sonra bıçakladı, son olarak da tabancayla vurarak öldürdü. Jandarma olayın ardından kaçan Veli Atılgan'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Çiftçilik yapan 2 çocuk babası Ertan Atılgan, dün saat 22.00 sıralarında, Turgutlu'nun kırsal Çepnidere Mahallesi'ndeki evinin yakınında karşılaştığı, kendisi gibi bir süre önce eşinden boşanan amcasının oğlu, 1 çocuk babası Veli Atılgan ile tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Veli Atılgan, kuzeni Ertan Atılgan'ı önce dövdü, sonra bıçakla yaraladı. Veli Atılgan, ardından belinden çıkardığı tabanca ile yerde yatan amcasının oğlu Atılgan'a ateş edip, olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyarak koşan çevredekiler, Ertan Atılgan'ı kanlar içinde yerde bulup, durumu 112 acil servis ve jandarmaya bildirdi. Sağlık ekipleri, Ertan Atılgan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incaelemelerinin ardından Ertan Atılgan'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kaçan Veli Atılgan'ın yakalanması için çalışma başlattı.

