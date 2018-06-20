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Kuzenini kırık şişe camıyla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 18:37 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, akrabasını borç yüzünden kırık şişe camıyla boynundan ağır yaralayan Irak uyruklu Saif Aldeen Ahmad Hasan Al, tutuklandı.

Kuzenini kırık şişe camıyla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, akrabasını borç yüzünden kırık şişe camıyla boynundan ağır yaralayan Irak uyruklu Saif Aldeen Ahmad Hasan Al, tutuklandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Saif Aldeen Ahmad Hasan Al ile Mohammed Nahed Ahmad Albati, arasında borç yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Saif Aldeen Ahmad Hasan Al, teyzesinin oğlu olan Mohammed Nahed Ahmad Albati'yi kırık şişe camıyla boynundan yaralayıp kaçtı. Olayda ağır yaralanan Mohammed Nahed Ahmad Albati, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay yerinden kaçan şüpheli ise Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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