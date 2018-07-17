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Kuzenini öldüren şüpheli adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 16:49 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Samsun'un Bafra ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada amcasının oğlu Mustafa Bircan'ı tabancayla vurarak öldüren Hasan Bircan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI
Samsun'un Bafra ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada amcasının oğlu Mustafa Bircan'ı tabancayla vurarak öldüren Hasan Bircan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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