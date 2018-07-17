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Kuzenini öldüren şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 10:25 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı tartışmasında amcasının oğlu Mustafa Bircan'ı tabancayla vurarak öldüren Hasan Bircan, adliyeye sevk edildi.

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı tartışmasında amcasının oğlu Mustafa Bircan'ı tabancayla vurarak öldüren Hasan Bircan, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün Bafra ilçesine bağlı Şeyhulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları Hasan Bircan ile Mustafa Bircan arasında, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Bircan, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak, Mustafa Bircan'a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Mustafa Bircan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Hasan Bircan, jandarma ekiplerine teslim oldu.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Hasan Bircan, bugün adliyeye sevk edildi.

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