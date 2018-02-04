HABER

Kuzenini tüfekle öldüren sanığa müebbet

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 16:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen yıl ocak ayında aralarında husumet olan amcasının oğlu Osman Karaosmanoğlu'nu (43) pompalı tüfekle öldüren Osman Özkan, ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

Kuzenini tüfekle öldüren sanığa müebbet

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen yıl ocak ayında aralarında husumet olan amcasının oğlu Osman Karaosmanoğlu'nu (43) pompalı tüfekle öldüren Osman Özkan, ömür boyu hapisle cezalandırıldı.
Güllerpınarı Mahallesi çevre yolu üzerindeki özel oto servisinin önünde 17 Ocak 2017 tarihinde, Osman Karaosmanoğlu oto servisinin önünde beklerken, yanına otomobil yaklaştı. Araçtan inen kişi, Karaosmanoğlu'na pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Karaosmanoğlu yere yığılırken, saldırgan ise geldiği araçla kaçtı. Evli ve 2 çocuk babası Karaosmanoğlu ambulansla götürüldüğü Alaeddin Keykubad Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Saldırıyı düzenleyen amcasının oğlu Osman Özkan ise yakalanarak, tutuklandı. Osman Özkan'ın babasının soyadını değiştirmesi nedeniyle öz amca çocuğu olan kuzenlerin soyadlarının farklı olduğu belirtildi.
BERAAT İSTEDİ
Hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Osman Özkan, tutuklu yargılandığı davada karar duruşmasına çıktı. Osman Özkan savunmasında, "Öldürmek istesem direkt karşımdayken de vururdum. Yine de bu olay sebebiyle pişmanım. Hem benim ailem hem onun ailesi mağdur oldu. Takdir mahkemenindir" diyerek, beratını istedi.
Mahkeme heyeti Osman Özkan'a 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.

FOTOĞRAFLI

Kuzenini tüfekle öldüren sanığa müebbet

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli’de PKK’nın kullandığı 5 sığınak imha edildi

Tunceli’de PKK’nın kullandığı 5 sığınak imha edildi

Kaza yapan otomobil alev alev yandı

Kaza yapan otomobil alev alev yandı

Gazoz ve maden suyu hırsızları suçüstü yakalandı

Gazoz ve maden suyu hırsızları suçüstü yakalandı

Şehit üsteğmenin ailesi, Şanlıurfa’ya geldi

Şehit üsteğmenin ailesi, Şanlıurfa’ya geldi

ABD’deki tren kazasında yaralı sayısı 70’e yükseldi

ABD’deki tren kazasında yaralı sayısı 70’e yükseldi

İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.