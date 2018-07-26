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Kuzenler, askere gidecekleri gün kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 16:56 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, bugün askere gidecekleri öğrenilen kuzenler Ferhat Öztunç (20) ve Halil Caymaz (20), otobüs bileti aldıktan sonra dönerken bulundukları otomobillerinin şarampole devrilmesi sonucu öldü.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, bugün askere gidecekleri öğrenilen kuzenler Ferhat Öztunç (20) ve Halil Caymaz (20), otobüs bileti aldıktan sonra dönerken bulundukları otomobillerinin şarampole devrilmesi sonucu öldü. Kazada, kuzenlerin 2 arkadaşı da yaralandı.

Şanlıurfa-Suruç karayolunun 25'inci kilometresindeki Suruç Çadır Kent yakınlarında dün akşam saatlerinde, Ferhat Öztunç yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ferhat Öztunç olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan kuzeni Halil Caymaz ile arkadaşları Mehmet Aydın ve Mahmut Parıldar yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Halil Caymaz da doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan kuzenler Ferhat Öztunç ve Halil Caymaz'ın bugün vatani görevlerini yapacakları Hakkari ve Kayseri'ye gidecekleri öğrenildi. İki kuzenin, kendileri gibi askere gidecek arkadaşları Mehmet Aydın ve Mahmut Parıldar ile otogara gidip bilet aldıkları ve kenti gezdikten sonra Suruç'a döndükleri belirtildi.

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