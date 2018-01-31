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Kuzenler silah, taş ve bıçaklarla kavga etti: 8 yaralı, 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 18:42 | Son Güncelleme

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 8 kişi yaralandı. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgada 3 kişi gözaltına alındı.Olay, öğleden sonra Büyükalanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında ekili arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan ve birbirleriyle kuzen olan Bayram Ailesi'nin fertleri, mahallede karşılaştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirlerine pompalı tüfek, bıçak, taş ve sopalarla saldıran kuzenlerin kavgasına diğer mahalle sakinleri engel olamayınca jandarmadan yardım istendi.İhbarla olay yerine sevk edilen jandarma, kavgayı güçlükle sona erdirdi. Kavgada, bıçak ve sopayla yaralanan 3, tüfekle yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların tedavisine başlanırken, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Kuzenlerin yaşadığı evlerin çevresinde jandarma önlem aldı.

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