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Kuzenlerin arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 13:15 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada Hasan B., amcasının oğlu Mustafa B.'yi tabancayla vurarak, öldürdü.

Kuzenlerin arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'da, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada Hasan B., amcasının oğlu Mustafa B.'yi tabancayla vurarak, öldürdü.
Olay, Bafra ilçesine bağlı Şeyhulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları Hasan B. ile Mustafa B. arasında, iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Hasan B., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak, Mustafa B.'ye ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Mustafa B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Hasan B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Mustafa B.'nin cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bafra Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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Kuzenlerin arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

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