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Kuzey Irak, Çukurca ve Cudi Dağı'ndaki operasyonlarda 35 EYP imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 17:14 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede: Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde, Hakkari Çukurca?da ve Şırnak Cudi Dağı bölgesindeki operasyonlarda 35 EYP'nin imha edildiği, 3 RPG-7 roketatar, 8 antitank mayını, 300 kg Amonyumnitrat, muhtelif tipte silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtildi.

ANKARA (DHA) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede: Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde, Hakkari Çukurca?da ve Şırnak Cudi Dağı bölgesindeki operasyonlarda 35 EYP'nin imha edildiği, 3 RPG-7 roketatar, 8 antitank mayını, 300 kg Amonyumnitrat, muhtelif tipte silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtildi.

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