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Kuzey Irak şehitleri memleketlerine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 12:27 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan uzman çavuşlar Mehmet Türken ve Musa Sayan'ın cenazeleri, Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan uzman çavuşlar Mehmet Türken ve Musa Sayan'ın cenazeleri, Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, sınırın diğer tarafında operasyon yürüten güvenlik güçlerine, PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Saldırıda 2 uzman çavuş şehit oldu. Şehitler, 2 çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Türken (29) ile Mersin nüfusuna kayıtlı evli, 1 çocuk babası Uzman Çavuş Musa Sayan (28) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Vekili Bekir Abacı, Vali Yardımcısı Mehmet Nurallah Kahraman, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker, polis ve şehidin yakınları katıldı. Törene küçük çocuklarıyla katılan şehit uzman çavuşların eşleri, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit eşlerini, kadın komutanlar teselli etmeye çalıştı. Törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit askerlerin özgeçmişlerinin ardından dualar okundu. Askerler ve Özel Harekat polisleri tarafından tekbirler getirilerek helikoptere konulan şehit uzman çavuşlar Mehmet Türken ile Musa Sayan'ın Türk bayrağına sarılı tabutları, toprağa verilmek üzere memleketleri Kırıkkale ve Mersin'e gönderildi.

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