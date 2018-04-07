Kuzey Irak'taki PKK hedeflerinin imha edilme anı

(DHA) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak Hakurk'ta düzenlenen hava harekatında 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Kuzey Irak'taki PKK hedeflerinin topçu atışları ve hava harekatı ile imha edilme anı görüntüleri sosyal medyada yer aldı.