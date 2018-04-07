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Kuzey Irak'taki PKK hedeflerinin imha edilme anı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 12:43 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak Hakurk'ta düzenlenen hava harekatında 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

(DHA) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak Hakurk'ta düzenlenen hava harekatında 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Kuzey Irak'taki PKK hedeflerinin topçu atışları ve hava harekatı ile imha edilme anı görüntüleri sosyal medyada yer aldı.

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