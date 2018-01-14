Kuzey Irak'taki PKK'lı teröristlerden füzeli saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı (3)

TSK'DAN AÇIKLAMA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1 askerin şehit olduğu terör saldırısı ile açıklama yaptı. TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"14 Ocak 2018 tarihinde Hakkâri/Çukurca bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."
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