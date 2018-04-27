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Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 16:44 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyinde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi karşısındaki Kani Rash bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.

GAZİANTEP, (DHA) - IRAK'ın kuzeyinde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi karşısındaki Kani Rash bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.
TSK tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyona katılan birliğe Kani Rash bölgesinde teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen hain saldırıda bir asker şehit olurken, bir asker ise yaralandı.
Genelkurmay Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada, hain saldırının ardından bölgede hava destekli operasyonlar başlatıldığını belirterek şöyle dedi:
"27 Nisan 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Olayı müteakip saldırıyı gerçekleştiren teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla bölgede hava destekli operasyon başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

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