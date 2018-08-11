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Kuzey Irak'tan eylem için gelen 10 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 20:45 | Son Güncelleme

KUZEY Irak'tan Tunceli'ye geldikleri tespit edilen 10 terörist, eylem hazırlığı yaparken, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

TUNCELİ, (DHA)- KUZEY Irak'tan Tunceli'ye geldikleri tespit edilen 10 terörist, eylem hazırlığı yaparken, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Pülümür kırsalında düzenlenen operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Pülümür kırsalında etkisiz hale getirilen 10 terörist ile ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Pülümür kırsalında duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında; ilk belirlemelere göre 10 bölücü terör örgütü mensubu terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığımızca operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
Çatışmanın Tunceli-Bingöl sınırının Pülümür ilçesi Sarıbudak köyü kırsalında çıktığı, etkisiz hale getirilen grubun ise Kuzey Irak'tan Tunceli bölgesine gönderildiği ve İHA'lar ile tespit edildikten sonra düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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