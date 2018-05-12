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Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 17:55 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen lise öğrencisi Leyla A. (17) intihar etti.

Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!

Lefkoşa'da psikolojik sorunları bulunan ve tedavi gördüğü belirtilen lise öğrencisi Leyla A., bu sabah ailesiyle yaşadığı dairenin çatı katından kendisini boşluğa bıraktı.

Beton zemine düşen genç kız ağır yaralandı. Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Leyla A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Lefkoşa lise öğrencisi

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