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Kuzey Kore’de Çinli turistlerin bulunduğu otobüs kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 10:20 | Son Güncelleme

Kuzey Kore’de çok sayıda Çinli turistin bulunduğu bir otobüsün kaza yaptığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Çin Dışişleri Bakanlığı, dün gece Kuzey Kore’de Çinli turistleri taşıyan bir otobüsün kaza yaptığını açıkladı.

Kuzey Kore’de çok sayıda Çinli turistin bulunduğu bir otobüsün kaza yaptığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, dün gece Kuzey Kore’de Çinli turistleri taşıyan bir otobüsün kaza yaptığını açıkladı. Kuzey Hwanghae’da meydana gelen kazada kaç kişinin hayatını kaybettiği ise belirtilmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Koreli yetkililerin Pyongyang’daki büyükelçilik ile temas kurduğunu ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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