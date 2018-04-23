Kuzey Kore’deki otobüs kazasında 32 Çinli öldü

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore’de meydana gelen otobüs kazasında 32 Çinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, dün gece Kuzey Kore’nin Kuzey Hwanghae ilinde meydana gelen otobüs kazasında 32 Çinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. Lu Kang, kazada ayrıca 4 Kuzey Korelinin de yaşamını yitirdiğini ifade etti.
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