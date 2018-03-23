IHAAW121240-ASA/23-03-2018

- Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Mevkii’nde kömür tozu yüklü tır devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

23.03.2018 12:12:40 TSI

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