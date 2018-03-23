HABER

Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır yan yattı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 13:01 | Son Güncelleme

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde bir tır yan yattı.

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde bir tır yan yattı. Kazada tır şoförü hafif şekilde yaralanırken, tır vinçle olay yerinden kaldırıldı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde otoyolda seyir halinde olan E.Ç. yönetimindeki 39 BD934 plakalı kömür tozu yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. O esnada otobanın boş olması olası trafik aksaklıklarını ve can kaybını önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İSağlık ekipleri hafif yaralı olan tır şoförü E.Ç.’yi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.