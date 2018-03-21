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Kuzu göbeği için canından oluyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 13:31 | Son Güncelleme

Denizli’de kuzu göbeği mantarı bulabilmek için dağlık alana çıkan adam, dengesini kaybedince yaklaşık 10 metre yüksekten düştü.

Denizli’de kuzu göbeği mantarı bulabilmek için dağlık alana çıkan adam, dengesini kaybedince yaklaşık 10 metre yüksekten düştü. Cep telefonuyla yardım isteyen vatandaş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren operasyonuyla kurtarıldı.
Olay dün akşam saatlerinde Denizli’nin Kale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gölbaşı Mahallesi’nde kuzu göbeği mantarı bulmak için saat 14.00’te dağlık alana çıkan Turan Şeran (43) dengesini kaybederek 10 metre yüksekten düştü. Sağ bacağı ve kolu kırılan Şeran, cep telefonuyla itfaiyeyi arayıp, yardım istedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının arama kurtarma ekipleri, Şeran’ın düştüğü yeri tespit ettikten sonra operasyon başlattı. Mahalle halkının da destek verdiği kurtarma çalışmasıyla ekipler, Şeran’ın bulunduğu yere ulaştı. Şeran, bacağı ile kolundaki kırık nedeniyle yola kadar sedyeyle taşındı. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışması sonrası Turan Şeran, ambulansla Kale Devlet Hastanesine sevk edildi.

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