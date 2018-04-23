Lağım çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

Kastamonu’da lağım çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Doğa Kültür Köyü civarında açık bırakılan lağım çukuruna büyükbaş hayvan düştü. Sahibi tarafından yapılan ihbar sonrasında Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine giderek lağım çukuruna düşen büyükbaş hayvanı kurtardı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası sağ olarak kurtarılan büyükbaş hayvan, sahibine teslim edildi. Ayrıca açık bırakılan lağım çukuruyla ilgili de kapatılması noktasında ilgili kuruma bilgi verildi.