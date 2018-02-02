Lakonta sahibi intihara kalkıştı, çalışanlar kurtardı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, lokanta işleten N.K.(58), iş yerinde iple kendini asarak intihara kalkıştı. N.K., durumu fark eden çalışanlar tarafından kurtarıldı.
Olay, Camiatik Mahallesi Zincirlihan Sokak üzerinde meydana geldi. İş yerinin önünde çalışanlarına intihar edeceğini söyleyen N.K., kapıyı kilitledi. N.K., içerde kendini asarak intihar girişiminde bulundu. Lokantada çalışan Ş.İ. ve D.C., kilidi kırıp içeri girerek, N:K.'yı kurtardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan N.K., ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. N.K.'nın yakınları, hastaneye akın ederken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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